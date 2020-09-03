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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 03:46 م

تجنبا للإصابة بكورونا...توصية للأزواج بوضع الكمامة خلال العلاقات الحميمة

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دعت مسؤولة بقطاع الصحة العامة في كندا، بعض الأزواج إلى أخذ احتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشمل تفادي التقبيل ووضع كمامة خلال ممارسة الجنس.
وقالت المسؤولة تيريزا تام في بيان، إن ”العلاقات الجنسية قد تكون معقدة خلال جائحة كوفيد-19، خصوصا للأشخاص الذين لا يعيشون مع شريك حميم أو الذين يواجه شريكهم الجنسي خطرا كبيرا للإصابة بالمرض“.
وأشارت إلى أن ”الأنشطة الجنسية التي تنطوي على أقل قدر من المجازفة خلال تفشي كوفيد-19، هي تلك التي يمارسها الشخص منفردا“، حسب تعبيرها.

وفي حال إقامة علاقات جنسية ”مع شخص لا يعيش في المنزل نفسه أو في الدائرة الاجتماعية عينها“، على الأشخاص تفادي التقبيل والحرص على ”عدم تلامس الوجوه أو تقاربها“.
وفي هذه الحالة، يُنصح بوضع ”كمامة تغطي الأنف والفم“.
ولفتت المسؤولة الكندية إلى أن ”الأمر الأهم يتمثل في إقامة علاقة ثقة مع الشريك الجنسي“.
ودعت أيضا إلى ضرورة مراقبة الأشخاص لوضعهم الصحي؛ بهدف رصد أي عارض متصل بالإصابة بكوفيد-19، والحد من تناول الكحول و“مواد أخرى“ لاتخاذ ”قرارات حكيمة“.
لكن تام أوضحت أن خطر انتقال عدوى الفيروس عن طريق السائل المنوي أو إفرازات المهبل ”ضعيف جدا“.

مع ذلك، أوصت المسؤولة الصحية الكندية الأشخاص باعتماد ”سلوكيات جنسية آمنة، بما يشمل استخدام الواقي الذكري وتبادل المعلومات“ بشأن الأمراض المنقولة جنسيا.
وأحصت كندا، ما يقرب من 130 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 9121 وفاة.
وما يقرب من 90 % من المصابين تعافوا من المرض.

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