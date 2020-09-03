بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي الخميس، 03 أيلول 2020 03:39 م

المجلس العالمي للتسامح يشيد باتفاق السلام في السودان

المجلس العالمي للتسامح يشيد باتفاق السلام في السودان
أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام باتفاق السلام السوداني الذي تم توقيعه في مدينة "جوبا" بجنوب السودان أمس بين الخرطوم والحركات السودانية المسلحة والذي أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.

وبعث  أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بهذه المناسبة رسالة تهنئة للفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان بهذا الاتفاق التاريخي.

وأكد الجروان في بيان له أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يقف بقوة خلف كل ما من شأنه تحقيق السلام والوئام ووقف النزاع والاقتتال في كافة أرجاء العالم، مشيدا بجهود الحكومة الانتقالية السودانية التي وضعت ضمن أولوياتها الوصول لحل سلمي من خلال التفاوض وهو ما أثمر بالوصول إلى اتفاق السلام التاريخي الذي من شأنه إحلال الأمن والسلام في كافة أرجاء السودان.

وقال إن المجلس العالمي للتسامح والسلام بكافة أعضائه من برلمانيين وشركاء يدعون دوما لمثل هذه الخطوات الشجاعة لحل النزاعات بالتفاوض والحوار بعيدا عن الاقتتال والحرب، حيث أن ذلك من أهم مبادئ وأهداف المجلس التي قام عليها من أجل نشر التسامح والسلام حول العالم، معرباً عن أمنياته أن يكون لمثل هذا الاتفاق التاريخي خير الأثر على السودان وبما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار والرخاء للشعب السوداني.
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