بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين الحلبوسي و شيخ جنكي يؤكدان ضرورة استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة الصحة تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و 78 حالة وفاة و 3732 تعافي في عموم العراق الكاظمي: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 03:22 م

الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة

الاستخبارات

أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على ثلاثة متهمين وضبطت 23 عجلة مهربة دون الموديل في محافظة البصرة.


وذكرت الوزارة في بيان أنه "بعد ورود معلومات من أحد المصادر الاستخبارية حول وجود عملية تهريب للسيارات دون الموديل، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في البصرة بوزارة الداخلية.


وأوضحت انه "تم نصب كمين محكم لهم في البوابة الرئيسة لميناء ام قصر وإلقاء القبض على (٣) متهمين بحوزة أحدهم مسدس غير مرخص، وضبط (٢٣) عجلة دون الموديل مهربة بأوراق مزورة من الميناء، وقد تم ضبط العجلات بمحضر ضبط أصولي وإحالتها مع المتهمين للجهات المختصة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نينوى

عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل 03 أيلول 2020 03:13 م

مصطفى-الكاظمي-1

الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر العمليات المشتركة 03 أيلول 2020 01:37 م

حريق الكيارة

الأنواء الجوية تكشف سبب اندلاع حريق مصفى الكيارة 03 أيلول 2020 01:28 م

d62c2283-9587-45fc-a36d-65806da45b22

​ الكاظمي يطيح بقائد أمني جديد من منصبه 03 أيلول 2020 12:51 م

حزب الله العراقي

16 قتيلا في صفوف ميليشيات"حزب الله" العراقي بقصف قرب الحدود في سوريا 03 أيلول 2020 12:49 م

4

مقتل امرأة وإصابة 3 من عناصر الأمن بانفجار في كركوك 01 أيلول 2020 03:14 م

1

الداخلية ترفض الاعتداء على قناة دجلة وتتوعد بتطبيق القانون بحق المعتدين 01 أيلول 2020 11:16 ص

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

الإعلام الأمني : سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل مهجور في المنطقة الخضراء 30 آب 2020 10:46 ص

التعليقات