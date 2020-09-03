الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على ثلاثة متهمين وضبطت 23 عجلة مهربة دون الموديل في محافظة البصرة.



وذكرت الوزارة في بيان أنه "بعد ورود معلومات من أحد المصادر الاستخبارية حول وجود عملية تهريب للسيارات دون الموديل، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في البصرة بوزارة الداخلية.



وأوضحت انه "تم نصب كمين محكم لهم في البوابة الرئيسة لميناء ام قصر وإلقاء القبض على (٣) متهمين بحوزة أحدهم مسدس غير مرخص، وضبط (٢٣) عجلة دون الموديل مهربة بأوراق مزورة من الميناء، وقد تم ضبط العجلات بمحضر ضبط أصولي وإحالتها مع المتهمين للجهات المختصة.