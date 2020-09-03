لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، ، أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بإعداد مشروع موازنة للأعوام الثلاثة المقبلة .



وأشارت إلى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020،.



وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن "لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بأعداد مشروع موازنة الاعوام 2021و2022و2023"، مؤكداً " وجود ستراتيجية جديدة من خلال وضع مشروع موازنة لثلاثة اعوام مقبلة".



وأضاف أن، "موازنة العام 2021 ملزمة وسيتم تنفيذها، أما موازنتا العامين 2022 و2023 فمخطط لهما، وستجرى التعديلات عليهما في حينها، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية ستتركز على الجانب الاستثماري، و سيتم إكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي، وأن اللجنة المالية بانتظار ارسال مشروع قانون الموازنة للعام 2021، لمعرفة ما تم إنفاقه خلال الـ8 أشهر الماضية، وما هو مخطط لإنفاقه وتحصيله من الإيرادات والنفقات في الأربعة أشهر المقبلة.



وبين،ان اللجنة ستباشر بجلساتها واجتماعاتها بهدف بحث المواضيع المالية الراهنة.



