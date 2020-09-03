صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين





اكد مجلس القضاء الاعلى، أن الهيئات التحقيقية المختصة، أصدرت مذكرات قبض بحق منتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية، على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول 2019.



وقال مجلس القضاء في ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى اليوم الخميس، مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ورئيس جهاز الامن الوطني عبدالغني الاسدي، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية".



وأكد زيدان، وفقاً للبيان:" ان الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات".



وأوضح:" أن الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا"، لافتاً إلى:" أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا والآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز.