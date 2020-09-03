بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين الحلبوسي و شيخ جنكي يؤكدان ضرورة استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة الصحة تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و 78 حالة وفاة و 3732 تعافي في عموم العراق الكاظمي: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 01:48 م

الدليمي: طريقة استقبال ماكرون كشفت عن آخطاء بروتوكولية فادحة

ماكرون وصالح
يرى النائب السابق كامل الدليمي، أن طريقة استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العراق، تجعلنا نتيقن من ان جراحنا لن تلتئم.

وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "طريقة استقبال ماكرون في العراق والاخطاء البروتوكولية التي رافقت الزيارة وحجم التمزق وعدم الثقة ما بين قادة العراق التي اضحت واضحة للمتابع تجعلنا نَتَيَّقن من انَّ جراحنا لن تلتئم   وبلدنا سيتحول الى اطلال ممزقة في الذاكرة لاسمح الله".

يذكر ان عدة أخطاء ارتكبت خلال استقبال ماكرون من بينها تأخر وجود مترجم في المؤتمر الصحفي وغيرها من الأمور التي تخص البروتوكولات ومراسيم الاستقبال.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجاهد الطائي

الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة 02 أيلول 2020 04:26 م

كامل الديلمي

نائب سابق يعرب عن تخوفه من نهاية قاسية بسبب الفشل المتراكم بعد 2003 02 أيلول 2020 10:15 ص

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

السوداني يكشف آخر تطورات قرار إيقاف تجديد عقود شركات النقال 01 أيلول 2020 12:52 م

ظافر-العاني

ظافر العاني: دجلة دفعت ثمن مساندتها للتظاهرات والولائيون يريدون فرض الفكر الواحد بالقوة 01 أيلول 2020 11:47 ص

جمال الكربولي

الكربولي يحمل القوات الأمنية مسؤولية حرق قناة دجلة ويؤكد: الدولة لا وجود لها 01 أيلول 2020 11:38 ص

علاوي

علاوي: الهتافات ضد الفاسدين جسدت معنى ’هيهات منّا المذلة 30 آب 2020 11:35 ص

الفريق ضاحي خلفان

خلفان: السعودية تحاول إنقاذ العراق واليمن من الفك الفارسي 30 آب 2020 10:55 ص

الالوسي

الآلوسي: الولائيون سيشكلون قوة برلمانية بالمال والإرهاب 29 آب 2020 12:46 م

التعليقات