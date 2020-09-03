الدليمي: طريقة استقبال ماكرون كشفت عن آخطاء بروتوكولية فادحة

يرى النائب السابق كامل الدليمي، أن طريقة استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العراق، تجعلنا نتيقن من ان جراحنا لن تلتئم.



وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "طريقة استقبال ماكرون في العراق والاخطاء البروتوكولية التي رافقت الزيارة وحجم التمزق وعدم الثقة ما بين قادة العراق التي اضحت واضحة للمتابع تجعلنا نَتَيَّقن من انَّ جراحنا لن تلتئم وبلدنا سيتحول الى اطلال ممزقة في الذاكرة لاسمح الله".



يذكر ان عدة أخطاء ارتكبت خلال استقبال ماكرون من بينها تأخر وجود مترجم في المؤتمر الصحفي وغيرها من الأمور التي تخص البروتوكولات ومراسيم الاستقبال.