السبت المقبل موعدا لعقد أولى جلسات النواب في الفصل التشريعي الجديد

حدد مجلس النواب السبت المقبل موعداً لعقد أولى جلساته في الفصل التشريعي الجديد.

وقال الامين العام للمجلس، سيروان عبدالله سيريني، اليوم الخميس، في بيان مقتضب ان “موعد انعقاد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة سيكون يوم السبت الموافق ٥ ايلول ٢٠٢٠ الساعة الواحدة بعد الظهر في مبنى المجلس”.

