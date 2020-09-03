الأنواء الجوية تكشف سبب اندلاع حريق مصفى الكيارة

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أسباب نشوب حريق مصافي الكيارة في محافظة نينوى.



وقالت الهيئة في بيان، ان "الحالة الجوية التي حدثت مساء أمس الأربعاء ٢ أيلول ٢٠٢٠ في الموصل تتمثل بعاصفة رعدية رافقت منظومة محلية كمنخفض جوي غير واسعة النطاق شملت الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية أيضا وتأثرت بعض المناطق ذات الارتفاعات العالية بالصواعق ومنها الخزان النفطي في مدينة القيارة بالموصل والتي أدت إلى نشوب الحرائق".

ونوهت الهيئة الى ان "العراق ومنذ بداية الأسبوع تأثر بكتلة حرارية متجانسة رافقت المنخفض الجوي الحراري الموسمي ( الهندي ) وكذلك منخفض آخر من الجزيرة العربية واليوم الخميس ٣ أيلول ٢٠٢٠ استمر تأثير المنخفض الحراري الموسمي في حين انحسر تأثير المنخفض الجوي للجزيرة العربية وتؤكد الهيئة باستمرار ارتفاع درجات الحرارة لعدة أيام اخرى من الأسبوع المقبل".