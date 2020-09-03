بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين الحلبوسي و شيخ جنكي يؤكدان ضرورة استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة الصحة تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و 78 حالة وفاة و 3732 تعافي في عموم العراق الكاظمي: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 12:51 م

​ الكاظمي يطيح بقائد أمني جديد من منصبه

d62c2283-9587-45fc-a36d-65806da45b22

كشف مصدر أمني يوم الثلاثاء عن صدور قرار من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة قائد أمني من منصبه جنوبي البلاد.
وقال المصدر  ، إن وزارة الدخلية أصدرت قراراً بإقالة قائد شرطة واسط العميد احمد عبد الصاحب من منصبه وتعيين اللواء احمد الزركاني بديلاً عنه.
ولم يتضح على الفور أسباب الإقالة.
وأجرت حكومة الكاظمي، منذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، تغييرات واسعة على صعيد قادة الأمن في مسعى لإصلاح المنظومة الأمنية التي واجهت انتقادات واسعة خلال تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنخبة السياسية الحاكمة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاستخبارات

الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة 03 أيلول 2020 03:22 م

نينوى

عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل 03 أيلول 2020 03:13 م

مصطفى-الكاظمي-1

الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر العمليات المشتركة 03 أيلول 2020 01:37 م

حريق الكيارة

الأنواء الجوية تكشف سبب اندلاع حريق مصفى الكيارة 03 أيلول 2020 01:28 م

حزب الله العراقي

16 قتيلا في صفوف ميليشيات"حزب الله" العراقي بقصف قرب الحدود في سوريا 03 أيلول 2020 12:49 م

4

مقتل امرأة وإصابة 3 من عناصر الأمن بانفجار في كركوك 01 أيلول 2020 03:14 م

1

الداخلية ترفض الاعتداء على قناة دجلة وتتوعد بتطبيق القانون بحق المعتدين 01 أيلول 2020 11:16 ص

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

الإعلام الأمني : سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل مهجور في المنطقة الخضراء 30 آب 2020 10:46 ص

التعليقات