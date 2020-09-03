16 قتيلا في صفوف ميليشيات"حزب الله" العراقي بقصف قرب الحدود في سوريا

اعلن المرصد السوري المعارض، عن سقوط قتلى من "كتائب حزب الله" بقصف قرب السورية العراقية.

وقال المرصد في تغريدة له ، إن "16 قتيلاً من الميليشيات الموالية لإيران و حزب الله العراقي سقطوا في ضربات جوية على مواقعهم في البوكمال والميادين في الحدود مع سوريا".

واوضح ان "7 قتلى سقطوا في استهداف جوي لنقطة تابعة لحزب الله العراقي عند أطراف مدينة الميادين شرقي دير_الزور".



