أحمد وشيار مديرا لمطار أربيل الدولي بدلا من تلار فائق

أفاد مصدر مطلع يوم الخميس ان وزارة النقل في حكومة اقليم كوردستان عينت مديرا جديدا لمطار اربيل الدولي.

وقال المصدر ان الوزارة عينت احمد وشيار مديرا لمطار اربيل بدلا من السابقة تلار فائق.

ومنذ ان اعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن تبني حكومته مشروع الاصلاح على هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية تم الشروع في استبدال وتغيير مسؤولين في حكومة الاقليم.



