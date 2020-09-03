النقل: مشروع قطار بغداد المعلق سيوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، ان مشروع قطار بغداد المعلق الذي تم التعاقد على انشائه مع الشركتين الستوم الفرنسية وهونداي الكورية سيوفر 10 الاف فرصة عمل للشباب.

وذكر بيان لوزارة النقل ، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد خلال زيارته الى العراق دعمه ومساندته لإنشاء مشروع قطار بغداد المعلق.

وكشف وزير النقل، عن قرب افتتاح هذا المشروع العملاق الذي سيقدم خدمة كبيرة لأهالي محافظة بغداد حيث سيستوعب 10000 شاب للعمل فيه ، لافتا الى انه سينجز في فترة قياسية وجيزة.

واضاف، ان المشروع يعتبر فرصة استثمارية كبيرة وخطوة حضارية مهمة في بغداد، كونه يخدم التنقل الداخلي للمحافظة.



وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اكد ، ان بلاده مستعدة لتقديم ومشاركة الخبرات الحديثة والمتطورة والامور الفنية واللوجستية لإنشاء مشروع قطار بغداد المعلق في وقته المحدد.