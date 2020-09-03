نائبة تدعو وزير الثقافة إلى تشكيل لجان مختصة لجرد المواقع والمرافق السياحية في البلاد

دعت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، سمعة الغلاب، وزير الثقافة الى تشكيل لجان مختصة لجرد المواقع والمرافق السياحية في البلاد من أجل الوقوف على إعدادها وتصنيفها وفق القوانين النافذة والمعمول بها حاليا.



وقالت الغلاب في بيان أن" واردات السياحة تضاهي الواردات النفطية في العديد من البلدان وعلينا استثمارها واستغلالها لتعظيم الواردات المالية لخزينة الدولة.



وكشفت عن" وجود مواقع ومرافق سياحية لم تصنف لأسباب كثيرة قد تدخل شبهات الفساد في موضوعها، وأن اللجان المعنية ستعمل على كشف الملابسات، لإعادة رونق السياحة إلى ما كانت عليه قبل عقود من الزمن.