بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين الحلبوسي و شيخ جنكي يؤكدان ضرورة استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة الصحة تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و 78 حالة وفاة و 3732 تعافي في عموم العراق الكاظمي: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 10:17 ص

نائبة تدعو وزير الثقافة إلى تشكيل لجان مختصة لجرد المواقع والمرافق السياحية في البلاد

وزارة الثقافة
دعت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، سمعة الغلاب، وزير الثقافة الى تشكيل لجان مختصة لجرد المواقع والمرافق السياحية في البلاد من أجل الوقوف على إعدادها وتصنيفها وفق القوانين النافذة والمعمول بها حاليا.

وقالت الغلاب في بيان أن" واردات السياحة تضاهي الواردات النفطية في العديد من البلدان وعلينا استثمارها واستغلالها لتعظيم الواردات المالية لخزينة الدولة.

 وكشفت عن" وجود مواقع ومرافق سياحية لم تصنف لأسباب كثيرة قد تدخل شبهات الفساد في موضوعها، وأن اللجان المعنية ستعمل على كشف الملابسات، لإعادة رونق السياحة إلى ما كانت عليه قبل عقود من الزمن.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

كورونا يتوحش في بغداد بإصابات غير مسبوقة 03 أيلول 2020 12:59 م

1595857785145

الكاظمي يجري تغييرات في مناصب اقتصادية رفيعة 03 أيلول 2020 12:54 م

احمد وشيار مديرا لمطار اربيل بدلا من السابقة تلار فائق

أحمد وشيار مديرا لمطار أربيل الدولي بدلا من تلار فائق 03 أيلول 2020 12:46 م

قطار-معلق-696x435

النقل: مشروع قطار بغداد المعلق سيوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب 03 أيلول 2020 10:19 ص

كورونا العراق

الصحة تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و 78 حالة وفاة و 3732 تعافي في عموم العراق 02 أيلول 2020 04:48 م

النفط

وزير النفط يكشف عن جولة مفاوضات جديدة لإعفاء العراق من خفض الإنتاج 02 أيلول 2020 12:11 م

كورونا في العراق

59 إصابة و131 حالة شفاء من فايروس كورونا في بابل 01 أيلول 2020 03:50 م

دولار

الدولار يهبط أمام العملات الرئيسية لأدنى مستوى في عامين 01 أيلول 2020 03:13 م

التعليقات