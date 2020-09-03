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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 03 أيلول 2020 10:13 ص

وزارة الكهرباء تكشف عن تفاصيل جديدة عن الربط الكهربائي مع الأردن ومصر

محطة كهرباء
كشفت وزارة الكهرباء، عن تفاصيل جديدة عن الربط الكهربائي مع الأردني ومصر.
وقال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، إن "هنالك تعاونا مشتركا من شركة (جنرال إلكتريك) للشروع بالخطة الأولى من إنشاء خط الربط الكهربائي مع الاردن".
وأضاف العبادي، أن "الربط سيكون من قضاء القائم بواقع 300 كم منها 233 كم داخل الأراضي العراقية و12 كم داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أن "المرحلة الأولى ستبدأ 150 (ميكا واط) وستنتهي 960 (ميكا واط) باعتباره سيكون ربط العراق والأردن ومن الأردن الى شبكة النقل المصرية". 
ولفت، إلى أن "الوزارة تعتقد أن الربط بين العراق والأردن خطوة واعدة كخطوة أولى والأخرى ستربط الشبكة مع جمهورية مصر العربية".
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