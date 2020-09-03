الصحة : سنوفر اللقاح الروسي لكورونا مجانا إلى المواطنين في حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية

أكدت وزارة الصحة أن الحكومة ستوفر اللقاح الروسي مجاناً إلى المواطنين في حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية.



وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي انه استقبل نائب السفير الروسي في مقر وزارة الصحة في بغداد، وبحضور وفد من المختصين في مجال اللقاحات، و مدير عام دائرة الصحة العامة ومدير هيأة المراكز التخصصية، ومسؤول اللقاحات في دائرة الصحة العامة".



وأضاف : تم الاتفاق على التهيئة لاجتماع مباشر بين وزارة الصحة من المختصين والشركة التي تقوم بتطوير هذا اللقاح، لغرض معرفة تفاصيل هذا اللقاح، والاتفاق على دراسة إمكانية إشتراك العراق بالمراحل النهائية لهذا اللقاح، ودراسة إمكانية التكنولوجيا الفنية لهذا اللقاح في العراق".



وأشار إلى أن "وزارة الصحة اشترطت على الجانب الروسي، وجوب أن يحصل اللقاح على اعتراف منظمة الصحة العالمية قبل التعامل معه أو إدخاله إلى السوق العراقية".



وأكد أن "اللقاح الروسي في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، أي في المرحلة الثالثة، ولحد الآن جميع النتائج والفحوصات مطمئنة على مأمونية وفعالية اللقاح".



و نوه إلى مناقشة القضايا العلمية للقاح، وأسعاره والكميات التي ممكن استيرادها"، مبيناً أن " جميع هذه الأمور مرهونة باعتماد هذا اللقاح من منظمة الصحة العالمية، و ستكون الدولة هي المسؤولة عن توفير اللقاح وتغطية تكاليفه، لغرض إيصاله مجاناً الى المواطنين.