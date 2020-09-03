نائب يدعو الكاظمي إلى عدم التعامل بإزدواجية خلال عمليات معالجة السلاح المنفلت

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، ، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى عدم التعامل بإزدواجية خلال عمليات معالجة السلاح المنفلت.

وقال الزيادي، إن "الكاظمي، حصل على دعم سياسي، إضافة إلى الشعبي، لمهمة معالجة السلاح المنفلت الذي بات مصدر خطر على كل المجتمع، خصوصاً أن هذا السلاح متورط في كثير من أعمال العنف في البلاد".

وشدد، على أن "العملية العسكرية المرتقبة، يجب أن تشمل جميع من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، وعدم التعامل بازدواجية، لأن التعامل بهكذا طريق سيقوي هذا السلاح على الدولة بشكل أكبر، ويدخلنا في مشاكل وأزمات جديدة.