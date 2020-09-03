نائب: جدية الكتل باجراء الانتخابات المبكرة ستظهر عبر إكمال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

أكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، ، ان اغلب الكتل السياسية ايدت اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال العتابي ان “الكتل السياسية ايدت اجراء الانتخابات المبكرة ، لكن مدى جديتها ستظهر خلال الايام القليلة المقبلة عبر اكمال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “الحكومة يقع على عاتقها تدبير الامور المالية لاجراء الانتخابات وخصوصا ان البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة.



واضاف ان “الوقت الذي اعلنته الحكومة لاجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل والموعد الذي طالبت به الكتل السياسية بان يكون في الشهر ايار للعام المقبل قصير، لوجود امور خارجة عن سيطرة الحكومة وهي الوضع الصحي والوبائي الذي تمر به البلاد الان، اضافة الى تحديث سجل الناخبين وافتتاح مراكز المفوضية.

وبين ان “جدية الكتل سوف تتضح من خلال تحقيق الخطوات الصحيحة لاجراء الانتخابات”، موضحا انه “حتى الان لاتوجد خطوات جدية لاجراء الانتخابات المبكرة.