المالية النيابية: القروض وواردات الدولة تؤمنان الرواتب إلى نهاية العام

أكدت اللجنة المالية النيابية، ، ان القروض وواردات الدولة ستؤمنان رواتب الموظفين لغاية نهاية العام الجاري، مبينة شروع وزارة المالية بإعداد استراتيجية موازنة 2021

وقال عضو اللجنة المالية احمد حمه ان “المبالغ المتوفرة من واردات والمبالغ التي اقترضتها الحكومة كافية لتامين رواتب الموظفين الى نهاية 2020”.

واضاف ان “الحكومة مطالبة بإعداد استراتيجية حول كيفية تامين رواتب العام المقبل بشكل علمي واقتصادي باشراك خبراء”، مشيرا الى ان “وزارة المالية شرعت بأعداد استراتيجية موازنة 2021