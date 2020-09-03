حقوق الإنسان في ديالى تطالب بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين في المحافظة

طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين .

وقال مدير مكتب المفوضية صلاح المجمعي ان محافظة ديالى لاتملك احصائيات وقاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين بالمحافظة".



واضاف ان مكتب المفوضية تلقى"بلاغات خلال الاعوام الماضية من قبل ذوي المفقودين لكنها بحاجة الى بحث وتقص من قبل الجهات المعنية بهذا الملف".



وشدد المجمعي على ضرورة تشكيل لجنة من "الدوائر الامنية والقضاء وحقوق الانسان والصحة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين والمغيبين في المحافظة ووفقاً للمعاير المعتمدة دولياً من قبل المنظمات المعنية بملف حقوق الانسان.

وتقول احصائيات ان هناك اكثر من الف مغيب في ديالى تم اختطافهم من قبل ميليشيات طائفية ولا يعرف مصيرهم.