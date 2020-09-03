الحمامي: أنقذوا الصناعات البتروكيميائية في البصرة ولا تبددوا أموال العراق



طالب النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي " بانقاذ الصناعات البتروكيميائية في البصرة وقال لا تبذروا أموال العراق ، مؤكدا اهمية إعادتها الى حاضنتها الأولى وزارة النفط.". لافتا الى انه يطلق صيحة وطنية مدوية ومعززة بالوثائق لدعم الصناعات البتروكيماوية.



وعبر الحمامي في بيان عن دهشته حول استعداد وزارتي الصناعة والنفط لتخصيص ٨ مليارات دولار لإنشاء معامل جديدة بدلاً من المعامل القائمة الآن على أرض الواقع.



وتساءل عن كيفية التفكير بصرف مليارات الدولارات على مشاريع خيالية بينما عوائل المتقاعدين القسريين يتضورون جوعاً ؟