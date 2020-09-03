البرلمان يتجه إلى عقد جلساته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب كورونا

لمح مجلس النواب ، الى عقد جلساته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب تفشي جائحة كورونا في المجلس والبلاد.

وقال الامين العام للمجلس في بيان ان "الفصل التشريعي الجديد ينطلق ابتداء من اليوم الخميس على ان يباشر المجلس اعماله يوم السبت المقبل.

واكد الامين العام ان على "جميع الدوائر المعنية إجراء اللازم وتهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا.