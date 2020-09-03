بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 02:19 ص

كورونا يطبق على نصف العاصمة بغداد.. فشل ذريع وإصابات تقترب من حاجز ال250 ألف إصابة

دفن ضحايا كورونا في العراق

خبراء: الحكومة فشلت في السيطرة والعراق على طريق إيران

حمل مراقبون، الحكومة العراقية مسؤولية التدهور السريع في الاصابات بفيروس كورونا. وقالوا إن توحش الفيروس قضية خطيرة للغاية، ويكاد يأكل نصف العاصمة بغداد. واعتبروا ملف كورونا احد اكثر الملفات فشلا من جانب الحكومة.
 وحذروا من أن يكون العراق على طريق إيران التي أصبحت موبوءة بالفيروس.
وكشفت مصار مطلعة، أن جانب الكرخ في بغداد سجل عدد إصابات يومي غير مسبوق بفيروس كورونا. وقال المصدر إن جانب الكرخ من العاصمة بغداد سجل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مشيراً إلى أنها أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء. وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن الإصابات الجديدة ضمن الموقف الوبائي اليوم الخميس.


وبدأت إصابات كورونا بالتصاعد تدريجيا في العراق، قبل نحو ثلاثة أشهر عندما خففت السلطات من القيود المفروضة للوقاية من الفيروس. ورغم مخاطر الجائحة، تشهد البلاد تجمعات دينية كبيرة على غرار ما شهدته مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء. وفي المجمل، سجل العراق 242284 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، بينها 7201 وفاة، و 184205 حالة شفاء.
في نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 3946 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 242 ألفاً و284 حالة في جميع أنحاء البلاد.


وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7201 حالة. في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 184 ألفاً و205 حالات.
وأكدت خلية الأزمة النيابية في البرلمان، دخول البلاد في مرحلة تفشي وباء كورونا"، مشددة على أن هذه المرحلة تتطلب "استعدادات جديدة".
وقال عضو خلية الأزمة النيابية، حسن خلاطي، إن العراق "دخل في مرحلة جديدة، وهي مرحلة تفشي وباء كورونا، على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة!!
مراقبون طالبوا بمزيد من التشديد في العراق، وفرض إجراءات اكثر صرامة لملاحقة الوباء المتوحش.
ا.ي

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