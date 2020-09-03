مطار التيفور العسكري وميليشيات حزب الله في مصيدة القاذفات الإسرائيلية من جديد

خبراء عسكريون: الضربات الإسرائيلية تدمر مقدرات ميليشيات طهران الإرهابية



في ضربة جديدة لمطار التيفور العسكري السوري في حمص. وبما يستهدف في الأساس ميليشيات إرهابية ايرانية تتبع الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله تتركز بالقرب منه.

نفذت الطائرات الإسرائيلية ضربة جديدة للمطار ولإرهابيي حزب الله. ولم ترد تفاصيل كبيرة عن الحادث بعد ولا حجم الضربة.



وأفادت "العربية" بأن غارات إسرائيلية استهدفت مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا.

وزعمت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التياس، المعروف أيضا باسم التيفور، بمحافظة حمص.

ونقلت الوكالة عن المصدر العسكري قوله أيضا، اقتصرت الخسائر على الماديات. ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الحادث.



وفي 4 أغسطس الماضي، قتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا. وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.

ويرى مراقبون ان إسرائيل مصممة وناجحة حتى اللحظة في دحر ميليشيات حزب الله والحرس الثوري في سوريا. وتوجه لهم ضربات قوية نافذة.

فضيحة النظام الإرهابي الحاكم في طهران، والذي يقوده خامنئي، أنه دائما ما يتحاكى زورا وبهتانا عن القدرات الإيرانية في حين إنه عاجز على مدى سنوات في إيقاف أو تعطيل الضربات الإسرائيلية القوية ضده. بما يكشف عجزه كما أن ملاحقة إسرائيل له في سوريا تدمر باستمرار تشكيلاته.

أ.ي