الكاظمي: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية، فيما أشار إلى أن السيادة العراقية خط أحمر.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، "أنا سعيد بزيارة ماكرون إلى بغداد، وفرنسا شريك مهم للعراق".



وأضاف "نحن مهتمون لتوسيع الشراكة مع فرنسا"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من جوانب التعاون بين العراق وفرنسا".



وتابع "نسعى لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الاستراتيجي بين البلدين"، لافتا الى ان "فرنسا قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش".



واكد "اننا سنعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية"، مقدما شكره لـ"ماكرون على اهتمامه بحماية سيادة العراق، كون السيادة العراقية خط أحمر".