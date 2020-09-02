الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة

تساءل المحلل السياسي مجاهد الطائي، متى يبرؤون ألاف الأبرياء القابعين منذ سنوات في السجون والمعتقلات في العراق؟.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "القضاء العراقي برأ مشعان الجبوري بـ8 دقائق، وغير اتهامات رافع العيساوي بـ3 أيام".



وأوضح "متى يبرؤون ألاف الأبرياء القابعين منذ سنوات في السجون والمعتقلات بالسرعة التي اتهموهم بها، أم سيبقى يتهم ويبرأ الساسة بسرعة الأرنب، ويتهم ويبرأ الأبرياء بنغمة السلحفاة".



