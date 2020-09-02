بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 02 أيلول 2020
آخر الأخبار
مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير العراق يحدد الثالث من تشرين عيدا وطنيا.. اليوم الذي انضم فيه العراق إلى عصبة الأمم التعليم: إطلاق موقع المجلات الأكاديمية العراقية على الإنترنت هوث: العراق مازال ضمن القائمة الأوروبية للبلدان شديدة الخطورة الأمم المتحدة: 10 آلاف إرهابي داعشي نشطوا بالعراق وسوريا.. وبغداد تنفي امرأة تقتل زوجها بواسطة قاتل مأجور وتقوم بالتمثيل بجثته بمعونة متهم ثالث في بغداد خلية الازمة النيابية : ماصدر عن وزارة التربية من تصريحات غير موفقة.. وممكن ان تقودنا لنتائج خطيرة اللجنة القانونية البرلمانية تؤكد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية نصيف تدعو وزارة الاتصارات لاعادة طرح مشاريع الـ FTTH وفق مبدأ المصلحة وليس مصلحة الشركات الاحتكارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 02 أيلول 2020 03:30 م

أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير

مصطفى أديب

بدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت بعد التوافق مع القوى السياسية اللبنانية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من شخصيات ذات كفاءة تلقى دعم الأطراف السياسية وتنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي.

وأديب (48 عاماً) الذي كُلف، الاثنين، تشكيل الحكومة قبل ساعات على وصول ماكرون في زيارته الثانية إلى لبنان، يحظى بدعم أبرز القوى السياسية المتخاصمة.

ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت. ويبدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومات السابقين ثم الكتل النيابية.

وعادة تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة وتستغرق أسابيع أو حتى أشهرا، إلا أن الضغط الفرنسي بدا واضحاً خصوصاً مع تعهد ماكرون بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في نهاية العام ودعوته الأطراف السياسية إلى باريس الشهر المقبل لتقييم الخطوات المنجزة على صعيد "خارطة الطريق" في اجتماع سيعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي للبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إنجاز إصلاحات جدية وطارئة لدعمه مالياً على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ نحو عام وفاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب.

وقد نظم الحراك تظاهرة تحت عنوان "غضب لبنان الكبير" مطالبا "بحكومة اختصاصيين، لا حكومة حصص وتحاصص"، ورافضين تكليف أديب معتبرين إياه من أتباع السلطة.

وجدد الحراك اللبناني الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية وأعاد الانفجار المأساوي الذي دمر مرفأ المدينة، رفضه لمبدأ تقاسم السلطة الذي لا يزال سائدا بين الطبقة السياسية والأحزاب، مطالباً بحكومة مستقلة خارج السياسيين الحاليين الذين يتهمونهم بالفساد والفشل في إدارة شؤون البلاد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصر والعراق

مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار 02 أيلول 2020 04:08 م

الاقليم العربي في العراق

العراق يحدد الثالث من تشرين عيدا وطنيا.. اليوم الذي انضم فيه العراق إلى عصبة الأمم 02 أيلول 2020 03:24 م

داعش

الأمم المتحدة: 10 آلاف إرهابي داعشي نشطوا بالعراق وسوريا.. وبغداد تنفي 02 أيلول 2020 02:37 م

تعذيب في إيران

العفو الدولية تكشف عن انتهاكات مروّعة في إيران من احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب 02 أيلول 2020 01:16 م

القمة الثلاثية

تقرير أمريكي .. سفينة العراق تستدير نحو البحر المتوسط.. وهذه هي الدلائل والمؤشرات 02 أيلول 2020 01:16 م

الكاظمي والانتخابات

ضغوط لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.. ومراقبون: الكاظمي قد لا يقوى وحده على إجراءها 02 أيلول 2020 12:56 م

الحكم الطائفي في العراق

مراقبون: الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق منذ عام 2003 02 أيلول 2020 12:13 م

الكاظمي والميليشيات

تصاعد وتيرة التهديدات ضد الكاظمي ومستشاريه ومؤيديه.. حملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 02 أيلول 2020 10:01 ص

التعليقات