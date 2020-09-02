التعليم: إطلاق موقع المجلات الأكاديمية العراقية على الإنترنت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق موقع المجلات الأكاديمية العراقية (https://iasj.net) على الشبكة الدولية الذي يضم مجلات علمية معترف بها تصدر من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.



وأوضحت دائرة البحث والتطوير في بيان، أن هذا المشروع الوطني الخاص بفهرسة الناتج البحثي والعلمي العراقي الذي أطلق بطريقة تتلاءم والصيغة القياسية العالمية يضم أكثر من ١٦٩ ألف بحث كامل النص من ٢٩٣ مجلة تصدر عن ٦٧ مؤسسة أكاديمية وعلمية.



ويأتي هذا المنجز العلمي في سياق الجهود والبرامج المعتمدة لدى دائرة البحث والتطوير في ضوء خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي التي ستتضمن إضافة مميزات تمكن الباحثين من إرسال البحوث إلكترونيا عبر منصة شاملة لجميع المجلات العراقية بشكل متناسق ومتكامل.



يذكر أن إنشاء مثل هذه الفهارس سيسهم في فهرسة الناتج البحثي العراقي ضمن المستوعبات العالمية ويرفع مستوى البحث العلمي ويظهره بحلة عالمية كما سيزيد من فرص الاستشهادات بالبحوث العراقية حول العالم.



