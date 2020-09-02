بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 02 أيلول 2020
آخر الأخبار
مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير العراق يحدد الثالث من تشرين عيدا وطنيا.. اليوم الذي انضم فيه العراق إلى عصبة الأمم التعليم: إطلاق موقع المجلات الأكاديمية العراقية على الإنترنت هوث: العراق مازال ضمن القائمة الأوروبية للبلدان شديدة الخطورة الأمم المتحدة: 10 آلاف إرهابي داعشي نشطوا بالعراق وسوريا.. وبغداد تنفي امرأة تقتل زوجها بواسطة قاتل مأجور وتقوم بالتمثيل بجثته بمعونة متهم ثالث في بغداد خلية الازمة النيابية : ماصدر عن وزارة التربية من تصريحات غير موفقة.. وممكن ان تقودنا لنتائج خطيرة اللجنة القانونية البرلمانية تؤكد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية نصيف تدعو وزارة الاتصارات لاعادة طرح مشاريع الـ FTTH وفق مبدأ المصلحة وليس مصلحة الشركات الاحتكارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 02 أيلول 2020 02:37 م

الأمم المتحدة: 10 آلاف إرهابي داعشي نشطوا بالعراق وسوريا.. وبغداد تنفي

داعش

ذكرت الأمم المتحدة، أنه منذ بداية العام الحالي تصاعد نشاط تنظيم داعش الإرهابي، حيث أن قائدها الجديد سار على نفس نهج البغدادي ويسير بنفس النهج السابق للتنظيم الإرهابي الدولي.

فقد ارتفعت عدد الهجمات في بعض تلك المناطق بشكل كبير في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وتشير التقديرات إلى أن داعش لديها حوالى 10 آلاف مقاتل نشطوا في العراق وسوريا بالإضافة الى المقاتلين المنتسبين ولتمويل عملياتها في العراق وسوريا.

فتستخدم الجماعة التبرعات، والخطف مقابل فدية، وابتزاز الشركات والأفراد، والنشاط التجاري، وتؤكد تقارير الدول أن داعش لديها احتياطيات مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار.

من جانبه، نفى الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، وجود 10 آلاف إرهابي يتنقلون بحرية بين العراق وسوريا، مؤكدا أن الحديث عن وجودهم عار عن الصحة.

وقال في تصريح صحفي، "تمكنا من قتل "والي بغداد" التابع لداعش مع مساعديه بضربة جوية نفذها التحالف في شمال الطارمية".

كما أكد أن الحدود المشتركة بين سوريا والعراق مؤمنة بالكامل.

وأضاف: "يوجد تعاون كبير بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية العراقية حول تواجد الإرهابيين ومواقعهم.

وفي يونيو الماضي، أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بدء حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.

وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها: "لقد تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، مما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".

وأضاف البيان أنه "وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي بدأت قواتنا بحملة "ردع الإرهاب" لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصر والعراق

مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار 02 أيلول 2020 04:08 م

مصطفى أديب

أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير 02 أيلول 2020 03:30 م

الاقليم العربي في العراق

العراق يحدد الثالث من تشرين عيدا وطنيا.. اليوم الذي انضم فيه العراق إلى عصبة الأمم 02 أيلول 2020 03:24 م

تعذيب في إيران

العفو الدولية تكشف عن انتهاكات مروّعة في إيران من احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب 02 أيلول 2020 01:16 م

القمة الثلاثية

تقرير أمريكي .. سفينة العراق تستدير نحو البحر المتوسط.. وهذه هي الدلائل والمؤشرات 02 أيلول 2020 01:16 م

الكاظمي والانتخابات

ضغوط لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.. ومراقبون: الكاظمي قد لا يقوى وحده على إجراءها 02 أيلول 2020 12:56 م

الحكم الطائفي في العراق

مراقبون: الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق منذ عام 2003 02 أيلول 2020 12:13 م

الكاظمي والميليشيات

تصاعد وتيرة التهديدات ضد الكاظمي ومستشاريه ومؤيديه.. حملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 02 أيلول 2020 10:01 ص

التعليقات