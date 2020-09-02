اللجنة القانونية البرلمانية تؤكد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية







اكدت اللجنة القانونية البرلمانية استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية ".



وقالت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل في تصريح صحفي ان المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية تتلعق بنصاب المحكمة والية التصويت ، والجهة التي ترشح اعضاء المحكمة ، مشيرة الى ان تعديل هذه المادة يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب ".



واشارت الى ان اللجنة القانونية اكملت اغلب المواد المتخلف عليها في قانون المحكمة الاتحادية ولم تبق الا بعض مضامين القانون ، مؤكدة ان تعديلات القانون لن تمر دون توافق واتفاق الكتل السياسية ".



واوضحت ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية كان موجودا منذ الدورات السابقة ، وهو ليس بجديد ، ولكن لم يتم اقراره في البرلمان طيلة الفترة السابقة بسبب الخلافات السياسية ".



واكدت ان القانون الجديد ماض بالتشريع وتمت قراءته قراءة اولى في البرلمان، وبالتالي لا يمكن العودة وتعديل القانون القديم ".

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