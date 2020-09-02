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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 02 أيلول 2020 02:17 م

نصيف تدعو وزارة الاتصارات لاعادة طرح مشاريع الـ FTTH وفق مبدأ المصلحة وليس مصلحة الشركات الاحتكارية

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نصيف تدعو وزارة الاتصارات لاعادة طرح مشاريع الـ FTTH وفق مبدأ المصلحة وليس مصلحة الشركات الاحتكارية
دعت النائبة عالية نصيف، وزارة الاتصالات إلى اعادة طرح مشاريع ال FTTH في كافة المحافظات وفق مبدأ المصلحة الوطنية وليس مصلحة الشركات الاحتكارية.

وقالت نصيف في بيان ان "الشركة العامة للاتصالات كانت قد طرحت في وقت سابق عطاء تشغيل مشروع ال FTTH لتشغيل 150 الف خط من مشروع القرض الياباني، لكن صيغة الطرح وللأسف تشير إلى أن الجهة التي ستفوز بهذا المشروع هي نفس الجهة المسيطرة على هذا القطاع في العراق، وهي تحالف (إيرثلنك - سكوب سكاي - نوروز) ، وهذا احتكار واضح لقطاع الاتصالات والانترنت في العراق".

وأوضحت ان "هذا المشروع فيما لو تم تنفيذه سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة ويخلق فرص عمل جديده للشباب في قطاع التكنولوجيا، ولكن تحالف الشركات الثلاث يسعى للفوز به وبأي ثمن ليس بهدف تنفيذه وإنما بهدف تعطيله لتضمن هذه الشركات عدم المساس بآلية عملها التي لايستطيع أي أحد منافستها فيها، بدليل أنه تم منح ترخيص لشركه سكوب سكاي لتشغيل ال FTTH في بغداد منذ سنوات ولكن لم يتم تنفيذه بشكل متعمد من اجل ابقاء الحال على ما هو عليه وجعل الدولة تخضع لشروط هذه الشركات لكونها الوحيدة القادرة على تطوير قطاع الاتصالات".

وشددت نصيف على "ضرورة قيام وزارة الاتصالات بإعادة طرح هذا المشروع وفق مبدأ المصلحة الوطنية وليس مصلحة الشركات الاحتكارية، مع مراعاة تكافوء الفرص وحذف شرط الستة مليارات دينار وجعلها بدلاً من ذلك شرطاً جزائياً يتم دفعه في حال التلكؤ في التنفيذ أو ضعف الخدمة".
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