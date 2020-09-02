وزارة النفط تباشر بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء أنبوب التصدير البصرة ـ عقبة



باشرت وزارة النفط، بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء أنبوب التصدير البصرة ـ عقبة.



وقال الوزير احسان عبد الجبار، في تصريح صحفي ان "الوزارة باشرت بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء انبوب تصديرالنفط الخام بصرة ـ عقبة بطاقة مليون برميل، متوقعا ان يشهد الربع الاول من العام المقبل احالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به".



واضاف ان الانبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، ويكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة اما في الجانب الاردني فسيكون على شكل استثمارات مبينا ان نجاح المشروع سيعجل باعادة تأهيل خط جيهان التركي".



وكشف الوزير عن وجود مساع لاعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في اوبك، اذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية باعفائه خلال الربع الاول لعام 2021 لكن ستلتزم الوزارة بالتخفيض خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.



