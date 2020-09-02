ماكرون مغردا: اتيت الى بغداد لتقديم دعمنا في وقت التحديات





اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انه جاء الى بغداد لتقديم الدعم في وقت التحديات.



وقال ماكرون في تغريدة على "تويتر": "في بغداد، حيث يسعدني ان ازور العراق للمرة الاولى".



واضاف "اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات