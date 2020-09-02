ماكرون مغردا: اتيت الى بغداد لتقديم دعمنا في وقت التحديات

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انه جاء الى بغداد لتقديم الدعم في وقت التحديات. وقال ماكرون في تغريدة على "تويتر": "في بغداد، حيث يسعدني ان ازور العراق للمرة الاولى". واضاف "اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات Copy أخبار متعلقة برهم صالح يستقبل الرئيس الفرنسي في قصر بغداد استعدادات غير مسبوقة لاستقبال الرئيس الفرنسي في قصر بغداد ماكرون من بغداد: أتيت لتقديم الدعم في وقت التحديات ماذا أهدت فيروز لماكرون أثناء زيارته لها في لبنان ؟ البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة