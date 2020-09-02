محلل سياسي: لن تستطيع السلطة والأحزاب والمليشيات الوقوف أمام الشباب

أكد المحلل السياسي باسل حسين، أن عجلة التغيير التي يقودها الشباب، لن تتوقف حتى لو وقفت أمامها المليشيات والأحزاب بكل قوتها وأسلحتها.



وقال حسين في تصريح صحفي، إنه "لو وقفت كل السلطة والأحزاب والمليشيات وبكل أسلحتها وقواها فإنها لن تستطيع وقف عجلة التغيير التي قادها الشباب".



وأوضح أن "الشباب سيصلون يوما ما إلى الكتلة الحرجة التي ستقود التغيير الحقيقي، أنه سحر الظاهرة الاجتماعية التي نادرا ما يلتفت إليها".