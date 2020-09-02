بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 02 أيلول 2020
آخر الأخبار
أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير العراق يحدد الثالث من تشرين عيدا وطنيا.. اليوم الذي انضم فيه العراق إلى عصبة الأمم التعليم: إطلاق موقع المجلات الأكاديمية العراقية على الإنترنت هوث: العراق مازال ضمن القائمة الأوروبية للبلدان شديدة الخطورة الأمم المتحدة: 10 آلاف إرهابي داعشي نشطوا بالعراق وسوريا.. وبغداد تنفي امرأة تقتل زوجها بواسطة قاتل مأجور وتقوم بالتمثيل بجثته بمعونة متهم ثالث في بغداد خلية الازمة النيابية : ماصدر عن وزارة التربية من تصريحات غير موفقة.. وممكن ان تقودنا لنتائج خطيرة اللجنة القانونية البرلمانية تؤكد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية نصيف تدعو وزارة الاتصارات لاعادة طرح مشاريع الـ FTTH وفق مبدأ المصلحة وليس مصلحة الشركات الاحتكارية وزارة النفط تباشر بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء أنبوب التصدير البصرة ـ عقبة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 أيلول 2020 01:16 م

تقرير أمريكي .. سفينة العراق تستدير نحو البحر المتوسط.. وهذه هي الدلائل والمؤشرات

القمة الثلاثية

ذكرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية ان الخطوة الدبلوماسية الأكثر أهمية التي جرت في شهر أغسطس (آب) 2020، ربما لم تكن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن، وانما القمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني في عمان. 
وكتب الباحث مايكل روبن ان زيارة الكاظمي الى واشنطن، بعد زيارته الى طهران، كانت ناجحة بكل المقاييس، وهو أمر استثنائي في ظل وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض، ووقعت خلالها اتفاقيات تعزز استقلالية العراق في مجال الكهرباء، بحسب تقرير للمجلة .
وراى روبن ان قرار الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الاطاحة بصدام حسين العام 2003، ربما يكون قد اثار جدلا انقساميا في السياسة الخارجية في واشنطن، لكن العراق اليوم هو بلد مختلف كليا، حيث ان 40 في المئة من سكانه ولدوا بعد الغزو. 
واشار الى ان محاولة بغداد موازنة علاقتها بين طهران وواشنطن ليس امرا جديدا، مؤكدا ان إيران تنتهك سيادة العراق. واضاف انه في حين ان الاميركيين يستخفون بتأثير الاهمية النفسية للاحتلال، فان الايرانيين يستخفون من جهتهم، بالوطنية العراقية.

واضاف ان الواقع شديد المرارة، ذلك ان العراقيين لا يمكنهم انتزاع مساحة من اجل حركتهم باستقلالية، سوى عندما تردع ايران والولايات المتحدة بعضهما البعض. 

وفي حين ان تحقيق التوازن بين واشنطن وطهران، ليس مثار قلق الكاظمي الوحيد، فان العراق ينزلق احيانا الى الخصومة التي تثار بين ايران ودول في مجلس التعاون الخليجي لأسباب مرتبطة بالجغرافيا والدين والعرق، وذلك منذ ان أطاحت ايران بالنظام الملكي العام 1979.

وخلال الحرب العراقية – الايرانية، كل الدول العربية، باستثناء سوريا، وقفت الى جانب صدام حسين، فيما جاء غزو الكويت العام 1990، بدد اي دعم خليجي للعراق، لكنه لم يكن كافيا لإرسال دول الخليج الى الحضن الايراني. 

وتابع ان العديد من دول الخليج بالاضافة الى الملك  الاردني عبدالله الثاني، كانوا يرفضون "تقوية الشيعة" في العراق، ولهذا فانهم كانوا يمولون ويحاولون تعزيز التمرد في العراق.

واضاف انه بعد ان اعادت الولايات المتحدة السيادة الى مكانها في العراق، فان العديد من الدول العربية رفضت اعادة سفاراتها الى بغداد، متذرعة بتنامي النفوذ الايراني فيها. 

واكد روبن ان ذلك الموقف كان "فرصة ضائعة"، لان عرب الخليج كان لديهم اياد أكثر قوة مما يدرك كثيرون. وأوضح ان البصرة تعتبر خليجية من الناحية الثقافية، وان تجارتها كانت تاريخيا اكثر ارتباطا بالخليج مقارنة ببغداد نفسها.

كما ان العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم، يرفضون البضائع الايرانية الرخيصة التي ساهمت ايضا في تقويض الصناعة العراقية. وتابع "كانوا سيرحبون بالاستثمارات الخليجية". كما ان العراقيين كانوا يقولون ان العراق ما بعد العام 2003، صار ديموقراطيا، واتسعت الفجوة في الثقافة السياسية بين بغداد وبين الانظمة الاوتوقراطية في الخليج. 


ووصف روبن الكاظمي بانه "تكنوقراطي ومثقف ايضا. وهو متاثر بالوطنية وبالرغبة الصادقة لاستنهاض العراق على اساس مستقبلية صلبة، اكثر من الاعتبارات الحزبية... وهو يعمل بالنيابة عن الدولة ككل ولا يسمح للمصالح الخارجية بالحد من خياراته. 
وباتجاهه نحو كل من مصر والاردن، فان الكاظمي قام بأمرين اثنين: يتخطى الكاظمي كلا من العدوات بين ايران والولايات المتحدة، والخصومات بين ايران ودول الخليج.

وعوضا عن ان يكون "كرة قدم سياسية" بين القوى المتصارعة، فان الكاظمي يرفض ببساطة ان يشجع التناحر، ويسعى في المقابل الى ضمان ان يتم تقدير العراق كلاعب متساو، بدل ان يكون كيانا يتم التصارع عليه. 

صحيح ان الرئيس السابق حسني مبارك والملك عبدالله الثاني لعبا بالورقة المذهبية، لكن القاهرة وعمان يظهران الان انهما يقبلان فكرة ان العراق ليس دمية لايران ويدركان ان التعاون ينتصر على العرقلة، وان العراق يمكن ان يكون جزءا لا غني عنه في "كتلة اعتدال". 

وعلى الرغم من اهمية الاحتمالات الاقتصادية من علاقة العراق مع الولايات المتحدة ودول الخليج، الا ان الشراكة مع مع كل من مصر والاردن، تتيح للكاظمي ان يربط العراق بأسواق اكبر حجما ويضمن ان التجارة بامكانها تبني طبقة وسطى. 

وربما بشكل أكثر أهمية من النفط، فان ثروة العراق هي شعبه.

و مصالح العراقيين يجب الا  تتوقف عند البحر الابيض المتوسط او بحدود العالم العربي. الوقت يمر، وجيل ما بعد حرب العام 2003، يستعد ليدخل سوق العمل الذي لا يمكنه استيعابهم الان.

ويدرك الكاظمي، بحسب روبن، بان اليونان بازمتها المالية، وقبرص التي تعاني من تأثيرات فيروس كورونا على تدمير صناعة السياحة فيها، بدورهما ان يجدا منفعة مشتركة رأس المال البشري في العراق. فالنزعة العدوانية التركية في شرق المتوسط، يخلق ترددا لدى اليونانيين والقبارصة للاستعانة بالعمالة التركية، في حين ان لا قيود مثل هذه امام العراقيين. 

ومن الناحية الثقافية، فان القبارصة واليونانيين، يشعرون بالارتياح ازاء العالم العربي. ويقول روبن انه ما من سبب يجعل العراق لا يحاول الا يستفيد من وضع الربح للطرفين.  واضاف "مرونة العراق يمكنها ان تكون عاملا منقذا". 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى أديب

أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير 02 أيلول 2020 03:30 م

الاقليم العربي في العراق

العراق يحدد الثالث من تشرين عيدا وطنيا.. اليوم الذي انضم فيه العراق إلى عصبة الأمم 02 أيلول 2020 03:24 م

داعش

الأمم المتحدة: 10 آلاف إرهابي داعشي نشطوا بالعراق وسوريا.. وبغداد تنفي 02 أيلول 2020 02:37 م

تعذيب في إيران

العفو الدولية تكشف عن انتهاكات مروّعة في إيران من احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب 02 أيلول 2020 01:16 م

الكاظمي والانتخابات

ضغوط لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.. ومراقبون: الكاظمي قد لا يقوى وحده على إجراءها 02 أيلول 2020 12:56 م

الحكم الطائفي في العراق

مراقبون: الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق منذ عام 2003 02 أيلول 2020 12:13 م

الكاظمي والميليشيات

تصاعد وتيرة التهديدات ضد الكاظمي ومستشاريه ومؤيديه.. حملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 02 أيلول 2020 10:01 ص

الكاظمي والسيسي والملك عبد الله

اندبندنت عربية: قبضة إيران وشيطنة دول الجوار العربي زورا وبهتانا من قبل ميليشياتها هو ما يعوق تواصل العراق عربيًا 02 أيلول 2020 03:04 ص

التعليقات