العراق يطلب من ماكرون مساعدته لاستعادة الأموال في أوروبا

كشف النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، الأربعاء، أن العراق دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساعدته لاستعادة الأموال المهربة والمجمدة في أوروبا.

وقال البديري في تصريح له إن "هناك اهتماماً دولياً كبيراً لمساعدة العراق لتجاوز أزمته الصحية والاقتصادية"، مبينا أن "زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد جاءت لدعم العراق والوقوف معه للتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها بعد انخفاض أسعار النفط في الفترة السابقة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تطلب من ماكرون مساعدتها باستعادة الأموال المهربة والمجمدة في أوروبا وكيفية إطلاقها استعادتها وإطلاق كافة الأموال المجمدة في البنوك والمصارف الأوروبية وإعادتها إلى بغداد".

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً مع رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي.

وقال ماكرون في تصريحات من بغداد إن "القوات العراقية والفرنسية تقاتل جنبا إلى جنب للتأكد من هزيمة "الجهاديين" (عناصر تنظيم داعش)".

وأضاف أن "التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة"، محذرا بالقول إن "الاستقرار الإقليمي على المحك".

