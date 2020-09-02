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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 02 أيلول 2020 12:56 م

ضغوط لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.. ومراقبون: الكاظمي قد لا يقوى وحده على إجراءها

الكاظمي والانتخابات

ذكرت مصادر سياسية، أن هناك ضغوطا لتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، المقررة في 6 حزيران المقبل، وسط تركيز على تكاليفها وبروز مخاوف من أن تتحول إلى الذريعة التي يمكن أن يبرر من خلالها إرجاء الاستحقاق الذي يطالب به المحتجون.

وأشارت إلى أن الكاظمي لا يزال يفاوض هذه الأحزاب الرافضة لإجراء الانتخابات، ولعل أبرزها تلك المقربة من إيران التي ترى أن تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من مقاعدها في البرلمان المقبل.

وأضافت أنه "في حال رضخ الكاظمي لضغوط تأجيل الانتخابات، فإنه لن يعلن أنها حصلت بسبب رغبة الأحزاب، بل سيعللها بجزئية تكاليفها المالية والحاجة إلى تنظيم أكثر فضلاً عن تنظيم أوضاع النازحين".

ويرى مراقبون، أن الكاظمي قد لا يقوى وحده على إجراء الانتخابات، لا سيما أن بعض القوى السياسية والأحزاب في البلاد منشغلة بشأن تفسير الفقرة المرتبطة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.

فيما تذهب قوى أخرى إلى عرقلة أي أجواء تسودها تسويات واتفاقات بغرض إجراء الانتخابات المبكرة.

ولا ينتهي الأمر بوجود كيانات تسعى إلى تنظيم الاستحقاق في موعدٍ أبكر من 6 يونيو المقبل.

مع العلم أن الكاظمي أكد في مقال نشره عقب توليه منصب رئاسة الحكومة في شهر أيار الماضي أنه ينتظر "تعاوناً مع ممثلية الأمم المتحدة والمراقبين المحليين والدوليين، والتأكد من وضع الأسس الصحيحة لإجراء الانتخابات في جوٍ سياسي وأمني يضمن نزاهتها وعدالتها".

وكان الكاظمي، قد طلب من مجلس النواب، الذي صوّت بأغلبية مريحة، في كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات الجديد انصياعاً لطلب المتظاهرين، استكمال قانون الانتخابات المعدل وتحديداً في ما يتعلق بجدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة وعددها، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، فضلاً عن إكمال قانون ‏المحكمة الاتحادية.

إلا أن تفشي فيروس كورونا، وإصابة عشرات النواب بالوباء، حال دون عقد الجلسات لاستكمال الملفات التي تحتاج إلى نقاش السلطة التشريعية.

وعلى الرغم من أن الحراك الحكومي متواصل لتنظيم الانتخابات المبكرة، الذي يشكل أهم المطالب للمحتجين العراقيين الذين يعتصمون في ساحات بغداد ومحافظات جنوب العراق، إلا أن ساحات الاحتجاجات ترفض أي انتخابات في ظل بقاء العملية السياسية الحالية.

ويواصل المتظاهرون في العراق احتجاجاتهم، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، مطالبين بانتخابات مبكرة وقانون جديد، في بلد تتفاقم فيه المشاكل الأمنية والاقتصادية منذ عام 2003. وتعرّضوا طيلة الأشهر الستة الماضية إلى قمعٍ مفرط بحسب منظمات حقوقية دولية، أسفر عن مقتل نحو 700 متظاهر وجرح ما لا يقل عن 26 ألفاً آخرين.

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