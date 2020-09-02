وزير النفط يكشف عن جولة مفاوضات جديدة لإعفاء العراق من خفض الإنتاج

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأربعاء، عن مساع لفتح حوار مع الدول المصدرة للنفط في سبيل إعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير خلال الربع الأول من العام المقبل.



وقال عبد الجبار في تصريح له إن "الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء انبوب تصديرالنفط الخام "بصرة ـ عقبة" بطاقة مليون برميل"، متوقعا أن "يشهد الربع الاول من العام المقبل احالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة بها".

وأضاف أن "الانبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة اما في الجانب الاردني فسيكون على شكل استثمارات مبينا ان نجاح المشروع سيعجل باعادة تأهيل خط جيهان التركي".

وكشف عبد الجبار، عن "وجود مساع لاعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في اوبك، اذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية باعفائه خلال الربع الاول لعام 2021 لطلب المساعدة، لكن ستلتزم الوزارة بالتخفيض خلال الاشهر الثلاثة المقبلة".

وأكد وزير النفط، "استمرار اقليم كردستان بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية".







