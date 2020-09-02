استعدادات غير مسبوقة لاستقبال الرئيس الفرنسي في قصر بغداد

يشهد القصر الرئاسي في بغداد، استعدادات عالية المستوى لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الأربعاء (2 أيلول 2020)، صوراً تظهر استعدادات عالية المستوى لاستقبال الرئيس الفرنسي في قصر بغداد.



ووصلت طائرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى مطار بغداد الدولي.

وبعد ختام جولته في بيروت أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيكون في العراق غدا الأربعاء.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، وتابعه "ناس" (1 ايلول 2020)، "سأكون في العراق غدًا"، وذلك بعد كشف وسائل إعلام عراقية خلال الساعات الماضية عن هذه الزيارة.

وفي نهاية زيارته للبنان، والتي بدأت أمس الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي، اليوم، أن بلاده لن تتخلى عن لبنان في وقت يحتاج فيه إلى المساعدة.

وقال خلال كلمة له من قصر الصنوبر في بيروت: "سنبقى إلى جانب لبنان لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ"، مشيرا إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد مصدر انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف "يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقابة".

ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.



وأعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن أملها بأن تكون زيارة الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون إلى بغداد فرصة للتعمق في فهم الوقائع السياسية.

وقال عضو اللجنة، محمد الغبان في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "نلس" (1 ايلول 2020)، إن "العراق بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من أجل سيادته ووحدته وديمقراطيته الناشئة".

وأضاف، أن "الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب حوارا جديا لتجنب الأزمات التي باتت تزداد في دول شرق المتوسط ودول الخليج العربي"، مشيرا إلى أن "مصالح الشعوب تتطلب احترام خياراتها السياسية وتلبية احتياجاتها وطموحاتها في ظل أنظمة سياسية تتبنى الحكم الرشيد منهجا والإنسان غاية".

وشدد الغبان على أهمية "حضور فرنسا، لأن العراق يمر بمخاض تجربة بناء الدولة وأنه لا يستغني عن تجارب الآخرين".



وكشفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق.

وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (1 ايلول 2020)، إن "زيارة الرئيس ماكرون الى بغداد يوم غد الاربعاء، ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا ،لاسيما أن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، لافتاً إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".

وأضاف أن "فرنسا ستعمل على دعم كل الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

ولفت الشكري الى أن "لفرنسا انشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش ،لاسيما أن قبل أيام كانت زيارة لوزيرة الجيوش الفرنسية ’التي أكدت فيها على أنها ستعمل بكل الجهود لدعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية ،وتحديداً في مجال التدريب"، مبيناً أن فرنسا لها دور في مقاتلة داعش".

وبين أن "العراق يتطلع الى تعزيز وإدامة التعاون مع فرنسا وتطويره إلى مجالات أخرى".