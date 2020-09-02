انتقاد ’لاذع’ من الموسوي لوزارة التربية: الدوام ثلاثي وتتحدث عن تعايش مع كورونا!



انتقد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب جواد الموسوي، الاربعاء، توصيات وزارة التربية حول العام الدراسي الجديد في الجائحة.

وقال الموسوي في بيان له إن "مخرجات الاجتماع الاخير لوزارة التربية غير موفقة كونها لم تأخذ رأي أية من الجهات الصحية المختصة بمواجهة الكورونا فايروس".

واستغرب الموسوي، من "التوصيات التي تتحدث إحدى بنودها حول التعايش مع هذا الوباء المميت"، مبيناً أن "هذه القضية ليست من اختصاص الوزارة للحديث بهذه الصورة حيث أن الجهات المختصة لمتابعة هذه القضية لم تعلن عن التعايش مع الفيروس فكيف لوزارة التربية ومختصيها التربويين ان تخرج بمثل هكذا توصيات كارثية قد تقود البلاد الى منحدرات خطرة".

وأشار، إلى أن "البت بهذه القضية يعود لوزارة الصحة فضلا عن تقارير وتعليمات منظمة الصحة العالمية WHO والموقف الوبائي والتلقيحي ومتغيراته الانية"، موضحاً "لا يمكن لوزارة التربية اتخاذ قرار بأمر ليس من اختصاصها خصوصا في ظل معاناة مدارس الطلبة من دوام ثلاثي في الكثير من المدارس وافتقار اغلب صفوف الطلبة الى وسائل التدفئة او حتى ابسط وسائل حماية الطلبة من البرد القارص مثل زجاج الشبابيك في بعض الاحيان".

