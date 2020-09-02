الكاظمي يجدد التأكيد على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة

جدد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، التأكيد على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة واتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها.

وشدد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة مصارحة الرأي العام في بلاده بالتحديات الصعبة التي تواجهها حكومته في المرحلة الراهنة والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها.

وكان رئيس الوزراء ، قد أعلن عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في "قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية".

وشهدت بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، خلفت مئات القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.