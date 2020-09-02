والد ميسي يصل برشلونة للتفاوض حول مستقبل ابنه



وصل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى العاصمة الكتالونية للتفاوض حول مستقبل اللاعب الذي أخطر النادي برغبته في الرحيل.



ومن المنتظر أن يجتمع خورخي ميسي الذي وصل إلى برشلونة في الساعات الأولى من صباح اليوم، برئيس البلاوجرانا جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل محاولة التوصل لاتفاق لفسخ عقد البرغوث الأرجنتيني.



وطلب قائد البرسا من ناديه الأسبوع الماضي، عبر فاكس، بالحصول على بطاقته الدولية ليتمكن من الرحيل مجانا بموجب شرط وضعه عند تجديد العقد في 2017 ويسمح له بفسخ العقد في نهاية الموسم.



لكن برشلونة يتمسك بأن آخر موعد لاستخدام هذا الشرط كان في 10 يونيو، إلا أن ميسي(33 عاما) يرى أن الموسم انتهى في أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا، مما يجعله موسما استثنائيا.



