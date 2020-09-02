نائب يرجح إرجاء موعد استئناف جلسات البرلمان إلى الأسبوع المقبل

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي ارجاء موعد استئناف جلسات البرلمان ، المؤمل يوم غد الخميس الى الاسبوع المقبل ،.



وقال هادي، في تصريح صحفي:" ان اعضاء اللجنة القانونية النيابية سيواصلون اجتماعاتهم لاكمال نقاشاتهم ومباحثاتهم حول مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية لاعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون" ، مبينا انه " تم انجاز القراءة الاولى والثانية للقانون، وتسلمنا ملاحظات وآراء الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب لتضمينها في المسودة قبل ارسالها الى رئاسة المجلس".



واضاف :" ان استئناف عقد الجلسات البرلمانية مرة اخرى سيكون من صلاحيات هيئة رئاسة مجلس النواب"، متوقعا :" ان يكون عقد الجلسة النيابية الاولى للفصل التشريعي الجديد ، في السادس من شهر ايلول الجاري" .



وبشأن مقترح رئاسة الجمهورية تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، اوضح هادي :" ان القانونية النيابية أرجعت هذا إلى رئاسة مجلس النواب على اعتبار انه يخالف الدستور ، لكونه لم يشرع من قبل مجلس النواب بل من قبل مجلس الوزراء في حينها لانه يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية"، مشيرا الى أن "رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح التعديل الأول إلى مجلس النواب في شهر نيسان الماضي ، لكنه رفض من قبل القانونية النيابية.