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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 أيلول 2020 11:06 ص

الزيادي: خطوات الكاظمي بشأن حصر السلاح بيد الدولة مدعومة من جميع المؤسسات بما فيها البرلمان

بدر-الزيادي (1)
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي أن الخطوات الأمنية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حصر السلاح بيد الدولة مدعومة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان.

وقال الزيادي في بيان ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتخذ خطوات جيدة نحو حصر السلاح بيد الدولة ، الغاية منها فرض القانون" ، مبيناً :" ان تحقيق الاستقرار الأمني سيثمر عنه ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار ".

وأضاف :" ان هذه الخطوات موفقة ومدعومة من جميع مؤسسات الدولة ، بما فيها البرلمان ، بشرط ألا نفرق بين جهة وأخرى ويجب تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي".
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