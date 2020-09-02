النزاهة النيابية تدعو الكاظمي إلى اتباع الآليات الصحيحة في مواجهة حيتان الفساد

دعت لجنة النزاهة النيابية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتباع الآليات الصحيحة في مواجهة حيتان الفساد.

وقال عضو اللجنة النائب حسن شاكر، إن "توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أو لجنة لمكافحة الفساد تعد خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح"، داعياً الحكومة الى اتباع الآليات الصحيحة في مواجهة "حيتان" الفساد.

وأضاف شاكر، أنه "يجب تحديد منابع الفساد وآلية انتشاره في العراق، وجمع المعلومات الكاملة ، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة، ثم ايقاف المفسدين وارسالهم الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل "، لافتاً إلى أن "الفساد منتشر وبشكل واسع في العراق، إلّا أنه يحتاج الى جدية وعمل حقيقي لمكافحته".

وأوضح، أن "ما يسمى بحيتان الفساد هم متنفذون في وزارات ودوائر الدولة ولا بد من محاسبتهم".