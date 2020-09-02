يونادم كنة: تشكيل اللجان التحقيقية بدعة سياسية لتسويف أي ملف وتمييعه

طالب عضو لجنة الخدمات النيابية يونادم كنة ، ، بإبعاد القضايا الخدمية التي تهم المواطنين عن تشكيل اللجان الحكومية التحقيقية، مبينة ان العرف السياسي ابتدع اللجان التحقيقية لاحتواء الازمات وتسويف وتمييع القضايا.

وقال كنا ان “تشكيل اللجان التحقيقية في كل دول العالم معمول به لكشف الحقائق ويبين المقصرين الا في العراق.

واضاف ان “العرف السياسي والحكومات المتعاقبة ابتدعت امرا وهو تشكيل اللجان التحقيقية بحق كل ملف فساد او هيجان شعبي او قضية راي عام”، مشيرا الى ان “الهدف منها هو احتواء الازمة والهيجان الشعبي خوفا من انقلاب الامر ومن ثم تسويف وتمييع القضايا.

واوضح انه “يجب ابعاد القضايا الخدمية التي تخص المواطنين عن اللجان التحقيقية”، مبينا ان “تشكيل اللجنة يعني اغلاق الملف وتسويفه والخاسر الاول والاخير المواطن فقط.