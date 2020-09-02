خشان: إجراءات الحكومة بضبط المنافذ شكلية وغير فعالة

وصف النائب المستقل باسم الخشان، اجراءات الحكومة الاتحادية بضبط المنافذ الحدودية بانها شكلية وغير فعالة.

وقال الخشان ، ان “الحكومة ذهبت باتجاه المنافذ التي لم تحقق سوى ايرادا قليلا ولم تفرض هيبتها على منافذ كردستان”، لافتا الى ان “منافذ كردسان هي الاكثر ايرادا ولم تضبط حتى الان، فضلا عن المنافذ غير الرسمية في الاقليم.

واضاف ان “اجراءات الحكومة الاتحادية بضبط المنافذ الحدوديية تعد شكلية وغير فعالة”، مبينا ان “بعض المنافذ الجنوبية التي فرضت السيطرة عليها لا تحقق اي ايراد حقيقي.

واكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفار، في وقت سابق، أنه لم يشهد اي تعاظم لايرادات المنافذ الحدودية حتى الان.