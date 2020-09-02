الجحيشي: الكاظمي لم يتخذ أي قرار يعيد ثقة الشارع وسيفشل فشلا ذريعا

أكد المحلل السياسي مؤيد الجحيشي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يخطو اي خطوة حتى الان تعيد ثقة المواطنين رغم مرور اكثر من 100 يوم على تسنمه المنصب، مبينا ان الكاظمي سيفشل فشلا ذريعا.

وقال الجحيشي في تصريح صحفي ان تسلم الكاظمي الحكم لم يأت باتفاقات سياسية والاعلان عن اتفاق الكتل عليه اكبر كذبه.

واوضح ان “بقاء الكاظمي بالسير بذات النهج الحالي سيفشل فشلا ذريعا اكثر من الذين سبقوه”، مبينا ” اننا لا نعول على الكاظمي بإصلاح الحال.