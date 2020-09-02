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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 أيلول 2020 10:15 ص

نائب سابق يعرب عن تخوفه من نهاية قاسية بسبب الفشل المتراكم بعد 2003

كامل الديلمي
أعرب عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي، عن تخوفه من نهاية قاسية للبلاد بسبب الفشل المتراكم بعد 2003.
وقال الدليمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "عندما ركبنا سفينة الفشل السياسية بعد عام ٢٠٠٣ ، وعشرات الرَبابنَّة يقودونها نحو المجهول ، وامواج الدماء والتجهيل واغتصاب العقول تتصاعد ، لم نكن ننتظر النجاح او الوصول الى ضفة الأمان ، بل ننتظر نهاية الرحلة المحتومة ، وخوفي ان تكون نهاية قاسية".
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أخر تعديل: الأربعاء، 02 أيلول 2020 10:16 ص
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