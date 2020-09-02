نائب سابق يعرب عن تخوفه من نهاية قاسية بسبب الفشل المتراكم بعد 2003

أعرب عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي، عن تخوفه من نهاية قاسية للبلاد بسبب الفشل المتراكم بعد 2003.

وقال الدليمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "عندما ركبنا سفينة الفشل السياسية بعد عام ٢٠٠٣ ، وعشرات الرَبابنَّة يقودونها نحو المجهول ، وامواج الدماء والتجهيل واغتصاب العقول تتصاعد ، لم نكن ننتظر النجاح او الوصول الى ضفة الأمان ، بل ننتظر نهاية الرحلة المحتومة ، وخوفي ان تكون نهاية قاسية".