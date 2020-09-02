تصاعد وتيرة التهديدات ضد الكاظمي ومستشاريه ومؤيديه.. حملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تتصاعد وتيرة التهديدات ضد الكاظمي ومستشاريه ومؤيديه، لتتحول بعض هذه التهديدات إلى حملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها القيام باغتيال شخصية هؤلاء.

وأشار مراقبون إلى أن الهدف من تلك الحملات تخويف ضحيتها وجعله يتراجع عن موافقه. وفي حال لم يفعل ذلك، تكون هذه الحملات ضمن جهود التشكيك في نزاهة الشخص وتبرير اغتياله.

والناشطة الشابة الدكتورة رهام يعقوب من البصرة، هي من أبرز ضحايا هذه الحملات في الشهر الماضي. فهي التي وقفت بكل شجاعة في وجه الفساد، وقادت مسيرات في البصرة فاغتالتها مجموعة مسلحة في جريمة هزّت العراق.

وبالإضافة إلى الاغتيال الجسدي، قامت جيوش إلكترونية باستهدافها سياسياً واجتماعياً باتهامها بالعمالة فقط للقائها بالقنصل الأميركي في البصرة، ضمن نشاط معلن في القنصلية الأميركية.

وتقول الكاتبة مينا العريبي، إن سقوط الصواريخ بوتيرة متصاعدة وبشكل شبه يومي على المنطقة الخضراء في بغداد، هدفه أن تصل رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مفادها أن المجموعات المسلحة لا تعترف بسيادة الدولة ولا تعترف بسلطة الحكومة.

وأضافت، من يقف وراء إطلاق الصواريخ يقف وراء تهديد الناشطين العراقيين ومن يطالب بالإصلاح، ممّا أدّى إلى مقتل أكثر من 700 متظاهر، والعشرات من أبرز النشطاء المعروفين على الصعيد الوطني المطالبين بحفظ سيادة العراق.

وأكدوا أن استهداف هؤلاء هو أيضا رسالة موجهة إلى الكاظمي بأنّ هذه المجموعات لن تقبل بالإصلاح الذي من شأنه أن ينهي مرحلة الانفلات الأمني والقانوني.

وأكدت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفهم هذه الرسائل، وهو اليوم مستهدف من قبل كل من يعتبر أن الدولة الفعالة تهدد مصالحه الشخصية والحزبية.

وقال الكاظمي، إن تلك الصواريخ واستهداف الناشطين هدفهما إحراج الحكومة وإضعافها، موضحا: مشروعنا هو التأكيد على سيادة الدولة، بما يشمل حصر السلاح بالقوات الأمنية الرسمية... لقد كان هناك جهد منظم لإضعاف المؤسسات الأمنية في السابق وإفسادها، ونحن نعمل على إعادة إصلاحها وإعادة الثقة لها وتطهيرها من العناصر الفاسدة.

وأضاف "الجماعات التي تعتبر نفسها فوق الدولة سترى قريبا عملا جادا من الأجهزة الأمنية للحد من هذه التجاوزات".

وأشارت إلى أن هذا العمل الجاد الذي يشير إليه الكاظمي في مواجهة الميليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون، يعني أنّ رئيس الوزراء بحاجة إلى أن يحصن نفسه ومشروعه، داخليا، وإقليميا ودوليا.

التحصين الداخلي هو الأصعب، خاصة أن الكاظمي لا يتمتع بدعم مطلق من أي مجموعة سياسية، وليس لديه حزب سياسي. كما أنه ليست لديه ميليشيا تحميه، وهو أصلا لا يريد، ولا يمكن أن يعتمد على مجموعة خارجة عن القانون لتحقيق ما يطمح إليه من إعادة هيبة الدولة وقوتها.

لذلك الكاظمي يحصّن نفسه بالقوات العراقية المسلحة، وقد قام بتحركات سريعة لإحداث تغييرات في قيادة الجيش والقوات الأمنية، مما أثار مخاوف الميليشيات من بروز قوات وطنية رافضة للطائفية وخرق القانون.

ونشر حساب رئيس الوزراء على موقع "تويتر" صورة له وهو محاط بعناصر قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والتي يقودها الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي الذي عرف بمهنيته خلال معركة تحرير الموصل من "داعش" عام 2017، وعرف بوطنيته واحترامه للواجب.

أما التحصين الإقليمي فهو ضروري مع الأطماع والطموحات الإيرانية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً. الكاظمي لا يستطيع أن يدخل في مواجهة فعلية مع هؤلاء، ولكنه يحتاج إلى أن يدعم علاقات العراق مع باقي دول الجوار، إذ إن بناء علاقات قوية مع الدول العربية من شأنه أن يساعده على تقليص النفوذ الشاسع لإيران داخل العراق.

وبينما الزيارات المتبادلة والظهور العلني مع قادة عرب تدل على تقوية أواصر العلاقات مع تلك الدول، الأهم من ذلك هي المشاريع الفعلية على الأرض التي من شأنها أن تربط مصير الشعوب المستفيدة من تلك المشاريع.

عندما يقر الشاب أو الشابة العراقية بأنّ مستقبلهم يتأثر بمستقبل شاب أو شابة من دولة جارة أخرى، يستطيع العراق أن يتعافى وينظر لمستقبل مزدهر.



أما التحصين الدولي، فهو لن يكون ممكنا من دون تثبيت العلاقات مع الولايات المتحدة. زيارة الكاظمي إلى واشنطن كانت جوهرية لتقوية العلاقات والتشديد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



