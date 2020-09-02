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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 02 أيلول 2020 09:17 ص

التميمي: السفارة الافتراضية لن تؤثر على الشعوب

علي التميمي

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الإعلان عن السفارة الافتراضية لن يؤثر على الشعوب وهي مجرد مواقع افتراضية.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "السفارة الافتراضية هي التي تنشاها دولة معينة لاستهداف شعب دولة أخرى وفي الغالب يكون ذلك عبر وسائل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.. بديلا عن وجود السفارة الحقيقية اي خلافا لما نصت عليه اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ١٩٦١ فهي أشبه بالموقع الإلكتروني ..المخصص لأهداف دبلوماسية وسياسية ..كما حصل في عام ٢٠١١ عندما أنشأتها امريكا لاستهداف الشعب الإيراني.. وهذه السفارة ..ليس لديها لامقر ولا مكاتب ولا موظفين .. ولا وجود مادي . انما تستخدم تكنلوجيا المعلومات ".

وأضاف أن "هذه السفارة الافتراضية ايضا تسمى سفارة التكنلوجيا وهي تستعين بخبراء سياسيين وعلم النفس والاجتماع من أجل التأثير على الجهة المستهدفة ..او على الشعب المستهدف ..على المدى البعيد أو التمهيد المستقبلي لإنشاء السفارة الحقيقية...فهي تهيا الأرضية اللازمة ".

وتابع التميمي، أن "بعض الآراء. تعتبرها تدخل في شوؤن الدول ويخالف مبدا السيادة المنصوص علية في المواد ١ و ٢ و ٣ من ميثاق الأمم المتحدة ويعتبرها البعض مجرد مواقع لا أثر لها على الشعوب ...

وأشار إلى أن "التسمية تبقى هي المؤشر الوحيد. الذي قد يستقطب الجمهور والسياسيين أو يتلقى أو يوصل المعلومة من أجل تحقيق الهدف ...ولا تزال ..مثل .هكذا افكار طور النمو..لكنها ... كما أرى ..لاتنسجم ..مع الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ والتي نظمت العلاقة بين الدولة صاحبت السفارة وبين الدولة المضيفة بشكل جميل وواضح ..أما..سفارة افتراضية ..فهي ..أشبه بمن ..يريد أن يدخل البيوت من الشباب دون طرق الباب".

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